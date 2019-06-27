Harput kirazında hasat zamanı

ELAZIĞ - Elazığ'da bazı köylerdeki çiftçilere ekonomik olarak önemli katkısı olan Türkiye'nin en tatlı, kaliteli ve lezzetli kirazı olarak bilinen "Harput Kirazı"nın hasadı tamamıyla başladı.

Türkiye'nin en tatlı, kaliteli ve lezzetiyle bilinen Harput bölgesindeki köylerde yetiştiği için "Harput Kirazı" adını alan kirazın hasadı tamamen başladı. Kiraz hasadı nedeniyle tarla günü kapsamında 'Kiraz Hasat Şenliği' yapıldı. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan program, protokol konuşmasıyla devam etti. Merkeze bağlı Obuz köyünde düzenlenen şenlikle birlikte kentte yıllık ortalama 4 bin ton üretimi yapılan ve Türkiye'nin en tatlı, en kaliteli ve en lezzetli kirazı olarak bilinen Harput bölgesindeki köylerde yetiştiği için "Harput Kirazı" adını alan ürünün hasadı da tamamen başladı.

Kiraz hasadı için bir araya geldiklerin belirten Vali Yardımcısı Mustafa Gül, "Bugün Obuz köyündeyiz. Köy muhtarının bahçesindeyiz. Bizler de şuan bahçede kiraz topluyoruz. Meyve hasat mevsiminin başta Obuz Köyü olmak üzere bütün Harput bölgesine ve Elazığ'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bereketli bir hasat mevsimin diliyorum" dedi.

Çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bu bölge geçmişten bugüne kirazıyla çok ünlü bölgelerden biridir. Görüntü açısından daha güzelleri olabilir ama aroma açısından Türkiye'nin en güzel kirazına sahip illerden bir tanesi. Özellikle bu bölgede yetişen genellikle de susuz yetişen merhem ağacına aşılama sonucu elde edilen kirazlar aroması itibari ile Türkiye'nin en lezzetli kirazları" dedi.

Kiraz hasadının yıllık rekoltesinin 4 bin ton civarında olduğunu İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise, "İddia ediyoruz, Türkiye'nin en kaliteli, en güzel ve en lezzetli kirazını hep birlikte hasat ediyoruz. özellikle Harput'un rakımından ve toprak yapısından dolayı yetişen kirazın her yönüyle kaliteli olduğu ve sadece Türkiye piyasasında değil dünya piyasasında yerini aldığını hepimiz biliyoruz. Şuan itibariyle hasat ettiğimiz rekoltemiz yaklaşık 4 bin ton civarındadır. İnşallah yeni modern meyve bahçenin tesisi ile birlikte bu miktar gün geçtikçe daha da artacak. Özellikle bu kaliteli kirazın direkt Elazığ ilinden yurtdışına ihracatının yapılabilmesi için bakanlık olarak vermiş olduğumuz desteklerle birlikte yakın zamanda hem soğuk hava depo zincirinin hem de paketleme ünitelerinin kurulmasıyla birlikte kirazı buradan yurtdışına göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Kiraz hasadında çalışan mevsimlik işçilerden Okan Caner ise, "Bu işin zorlukları var ama ekmek parası. Bu işin en büyük zorluğu güneşe maruz kalmak. Bizler de şapka ve uzun kollu kıyafetler giyinerek önlemlerimizi alamaya çalışıyoruz. Günlük kazancımız 70 lira. Sabah saat 06: 00'da işe geliyoruz, akşam 17: 00'te paydos ediyoruz. Ekip sayımız, gününe göre değişiyor. 24 dönüm arazi üzerinde çalışıyoruz ve günlük yaklaşık 74 kasa kiraz topluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA