Harçlıklarıyla Akranlarına Kışlık Elbise Aldılar

Küçükçekmece'deki TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu öğrencileri harçlıklarıyla Afyon'un Bolvadin ilçesindeki köy okullarında okuyan akranları için kışlık elbise aldı.



Küçükçekmece Mlilli Eğitim Müdürlüğü, TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu yöneticileri ile okul aile birliğinin öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, "Bin Mont Bin Bot" kampanyası başlattı.



Öğrenciler, harçlıkları ile aileleri, öğretmenleri ve hayırseverlerin de desteğiyle kısa sürede hedeflerine ulaşarak, Bolvadin'deki köy okullarına göndermek üzere kışlık kıyafet aldı.



Kışlık kıyafetlerin Bolvadin'e yollanması dolayısıyla okulda tören düzenlendi.



"Çocuklar Bolvadin'e kolilerle sevgi yolluyorlar"



Törende konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Türk milletinin daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer aldığını söyledi.



Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Kaya, şöyle konuştu:



"Etnik hiçbir ayrım göstermeksizin, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun bütün çocuklarımızı kardeş yapan bu ruh bizim de geleceğimizi inşa eden ruh olacak. İşin içine küçücük harçlıklarını koyarak, bu büyük fedakarlığın gerçekleştirilmesinde emeği geçen yavrularımızı yürekten kutluyorum. Özellikle bu tür projelerin gerçekleştirilmesi konusunda gayret gösteren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Arakan'dan Filistin'e varıncaya kadar sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların hallolmasının anahtarının sevgi olduğu, başkalarını koşulsuz sevebilmek olduğu muhakkak. Bu çocuklarımızın kolilere sadece montları ve botları yerleştirmediğini, kalplerindeki en derin sevgiyi yerleştirdiklerini düşünüyorum. Bolvadin'e kolilerle sevgi yolluyorlar. Bu sevgi, inşallah onların kardeşliğine, birliğine bütünlüğüne katkı sağlayacak."



Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da projenin "paylaş ki kardeş olasın" düsturuna uyan bir çalışma olduğunu kaydetti.



Öğrenci, öğretmen, veli ve hayırsever vatandaşların desteğiyle bu yardımların yapıldığını belirten Yılmaz, "Gönül birliği ile ülkemizin bir başka bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi kışın soğuğunda hem sırtlarını hem ayaklarını ısıtacak. Bunlardan ziyade bu küçük hediyelerle gönüllerini ısıtacak bu organizasyonu yaptıklarından dolayı başta okul yöneticilerimize ve katkıda bulanan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu Müdürü Ahmet Yılmaz ise öğrencilerin, velilerinin, sponsor firmalarının desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Okul müdür yardımcısı Serpil Özalp, kampanya kapsamında almayı hedefledikleri kıyafetten daha fazlasını satın aldıklarını belirterek, "Köy okullarını dolaşarak teslimatı bizzat kendimiz yapacağız. Nerede olursa olsun çocuklar bizim çocuklarımız. Kim ihtiyaç sahibi ise bu milletin evlatları olarak yardım etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Her şey çocuklar için diye yola çıktık"



Okul Aile Birliği Başkanı Bülent Budak, bir ay önce başladıkları çalışmayı kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi.



Hedefleri olan bin mont ve bin botun üzerinde alım gerçekleştirdiklerini anlatan Budak, "Çocuklarımızın çok desteği oldu. Her şey çocuklar için diye yola çıktık. Afyon Bolvadin'in köylerine ve ilçe merkezine gideceğiz. Eşyaları kendimiz vereceğiz. Bin bot ve bin mont diye yola çıktık ama sayı daha yukarı çıktı. Başka kıyafetler de var. Buradaki en önemli şey kesinlikle kullanılmamış malzeme, hepsi sıfır." dğerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından öğrenciler, içende kıyafetlerin olduğu kolileri, Bolvadin'e göndermek üzere kamyonlara yükledi.



Törene, Küçükçekmece Belediyesi yöneticileri, belediye meclis üyeleri, AK Parti Küçükçekmece Yönetim Kurulu üyeleri, TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.