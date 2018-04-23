Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı ve Cemat Başladı

Dünyanın en büyük sanayi fuarlarından biri olarak bilinen Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı (Hannover Messe) ve yine alanında önemli yere sahip Lojistik Depolama Fuarı "CEMAT" eş zamanlı olarak açıldı.

Fuarın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto birlikte gerçekleştirdi.

Meksika'nın partner ülke olduğu fuar, hareket, güç ve otomasyon sistemleri, bilgi işlem sistemleri, enerji ve çevre teknolojileri, endüstriyel üretim teknolojileri ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) teknolojileri olmak üzere beş bölümden oluşuyor.

Türkiye'den 110 firma katılıyor



Bu yıl 75 ülkeden 5 binin üzerinde firmanın ürünlerini sergilediği Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı'nda Türkiye 110 firma ile temsil ediliyor. Türkiye fuarda katılımcı sayısı bakımından 9. ülke konumunda bulunuyor.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, gazetecilere açıklamasında, İTO'nun sanayi ve endüstri fuarına 26 yıldır katıldığını ve Türk üreticilerini bu fuarlara getirdiğini belirtti. Topçu, "Fuarda bizim aracılığımızla gelen 40'a yakın firma bulunmakta. Bu firmaların bir kısmı yan sanayi bölümünde bir kısmı da enerji bölümünde yer almaktadır. Ayrıca yine bireysel olarak katılan firmalarımız var. Dolayısıyla Türkiye burada yaklaşık 110 firma ile katılım sağlayan önemli ülkelerden bir tanesi. Türkiye'deki sanayi alanında oluşan gelişmeler, bu tür etkinliklere olan ilgiyi de artırıyor." dedi.

Topçu, dünyadaki son teknolojik gelişmeleri takip etmek ve firmalar arasında iletişimin sağlanması amacıyla da bu fuarı yararlı bulduklarını ifade etti.

CEMAT Lojistik Depolama Fuarı'na ise Türkiye'den 23 firmanın katıldığı öğrenildi.