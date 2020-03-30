Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler! - Haber
Koronavirüs, Karantina, Jandarma, Türkiye, Sağlık, Güncel

Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!

Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi! Peki, hangi şehirlerde koronavİrüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!

30.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:21
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'de hızla yayılmaya başladı. Salgının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında bazı köy, belde ve mahallelerinde karantina uygulamasına geçildi. İşte koronarivüs karantinası uygulanan il, ilçe ve köyler! Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler! Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor?

HANGİ ŞEHİRLER KARANTİNADA?

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda şunlar ifade edildi: "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır."

Önceki günlerde toplam 12 ilde kısmı karantina kararları verilmişti. Bazı belde, köy, mezra ve mahallerinde karantina uygulanan kentler şu şekilde:

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

GİRESUN

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

SİVAS

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 köy karantina altında alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1 köy, Suşehri ilçesinde 2 köy ve Koyuluhisar ilçesinde 2 köy karantina altına alındı.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. İlçeye bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonucunda köye giriş ve çıkışlar geçici süreyle durduruldu.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

ARTVİN

Artvin'in Boçrka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

TUNCELİ

CHP Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı.

İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkeğin rahatsızlanması sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle köyün karantina alındığı öğrenildi.

MALATYA

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi.

YOZGAT

Yozgat merkeze bağlı Derbent veÇekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

RİZE

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve yakınındaki Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haber
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Haber
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif...
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Serdar Ortaç Muhterem Nur Zeynep Bastık Chloe Loughnan
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Yılmaz Vural Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:49:17. #1.14#
title