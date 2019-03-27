Hamas'tan 'Toprak Günü' Gösterilerine Katılım Çağrısı

– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Toprak Günü' yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.

Hamas'ın sitesinden yapılan açıklamada Haniye'nin Cumartesi günü için tüm Filistinlilere çağrıda bulunarak "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haniye, İsrail işgaline karşı mücadele ve düzenlenen barışçıl gösterilerin önem arz ettiğini vurguladı.

Kaynak: DHA