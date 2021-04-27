Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrı yaptı
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Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrı yaptı

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrı yaptı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrıda bulunarak, herhangi bir ertelemeyi reddettiklerini söyledi.

Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrıda bulunarak, herhangi bir ertelemeyi reddettiklerini söyledi.

Hamas Sözcüsü Zuhri, Twitter hesabından yaklaşan Filistin seçimleriyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Kimsenin seçimler üzerine varılan anlaşmaları yok saymaya hakkı olmadığını ifade eden Zuhri, Filistin halkının yöneticilerini seçmekten mahrum bırakılamayacağını belirtti.

Filistin seçimlerinin belirlenen tarihlerde yapılması için çağrıda bulunan Zuhri, herhangi bir ertelemeyi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Kudüs mücadele alanıdır, seçimlerden kaçmak için bir bahane değildir." ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te de yapılabilmesinin "teknik ve siyaseten" mümkün olduğunu söylemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetiminin seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmaları sürerken, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı açıklamada, Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını belirtmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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