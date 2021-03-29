Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Kanu, milletvekili seçimleri için "Kudüs'te Buluşalım" adını verdikleri aday listesini Batı Şeria ve Gazze'deki seçim merkezlerine sunduklarını belirtti.

Hareketin liderlerinden Halil Hayye'nin listenin başında olduğunu söyleyen Kanu, meclisteki koltuk sayısı kadar, yani 132 ismin listede yer aldığını ifade etti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinliler listede

Halil Hayye ise Gazze'deki seçim merkezi önünde yaptığı konuşmada, İsrail cezaevlerindeki Filistinliler konusunun "milli mesele" olduğunu belirterek, aday listesinin ön sıralarında Filistinli tutukluların bulunduğunu açıkladı.

Hayye, Filistinli tutuklulardan Nail el-Bergusi'nin Ramallah, Cemal Ebu el-Hica'nın Cenin, Hasan Selame'nin de Gazze'den aday gösterildiğini aktardı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Birkan Sokullu
Spor Mesut Bakkal İsmail Kartal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 19:11:33. #1.14#
title