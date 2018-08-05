- Haluk Levent coştu, coşturdu

MUĞLA - Türk Rock Müziği'nin güçlü ismi Haluk Levent, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen Bodrum Yaz Konserleri kapsamında Antik Tiyatro'da konser veren Haluk Levent, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser alanına saatler öncesinde gelmeye başlayan Levent hayranları, heyecanla ünlü sanatçının sahneye çıkmasını bekledi. Hayranlarının yoğun alkışları arasında sahneye çıkan Haluk Levent, ilk olarak "Uçak Yaparım" şarkısını seslendirdi. Sevilen sanatçı daha sonra "Ankara" ve "Tek Başına" isimli şarkılarını söyledi.

Sahnedeki enerjisi ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent hayranlarından tam not aldı. Levent'in eski ve yeni şarkılarından örnekler sunduğu konserini yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.