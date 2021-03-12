Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti
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Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti

12.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:08
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, "Trabzon'da 565 firmaya 392 milyon lira tutarında can suyu kredisi sağladık.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, "Trabzon'da 565 firmaya 392 milyon lira tutarında can suyu kredisi sağladık." dedi.

Özdil, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide çok geniş bir etki alanı olduğunu belirten Özdil, salgının küçük esnaftan en büyük sanayiciye kadar herkesi etkilediğini söyledi.

Aşılama çalışmalarıyla salgının kontrol altına alınacağını dile getiren Özdil, "Bu yıldan itibaren salgının etkisinin azalacağını tahmin ediyoruz ancak tedbiri kesinlikle elden bırakmamalıyız. Salgın döneminde sağladığımız desteklerle piyasayı rahatlatmaya çalıştık. Bu süreçte kredilerin doğru yerlere gittiğini gördük. Trabzon'da 565 firmaya 392 milyon lira tutarında can suyu kredisi sağladık." diye konuştu.

Hacısalihoğlu da Halkbank'ın her zaman sanayicinin yanında olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacısalihoğlu, başta ekspertiz konusunda yaşanan sorunlar olmak üzere iş dünyasının bankacılık sektöründen taleplerini ve çözüm önerilerini Özdil'e aktardı.

Halkbank Bölge Koordinatörlüğü yetkilileri ve TTSO Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyaretin anısına Hacısalihoğlu, Özdil'e telkari sanatıyla yapılmış vazo hediye etti.

Özdil, Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi, Dijital Kütüphane ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Yöresel Çalgılar uygulamalarını gezerek, Hacısalihoğlu'ndan tarihi eserlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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