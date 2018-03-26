Halka Arzda Yatırımcının Yüzde 80'inden Fazlası Yabancı - Bursa

HALUK YÜKSEL - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "2018 yılına çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka arzıyla başladık. Bazıları yerli yatırımcıya gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi. Diğerlerinde genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. Türk şirketlerinin halka arz edilen paylarının yüzde 80'den fazlasını yabancı yatırımcı satın aldı." dedi.

Karadağ, son dönemde Türkiye ile ilgili negatif ve ön yargılı reyting kuruluşu değerlendirmelerine rağmen yabancıya satışın bu şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Himmet Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinde yaratılmaya çalışılan algıyla borsadaki gerçekleşmelerin birbirinden çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla yapılan halka arzlara değinen Karadağ, "Biz 2018 yılına çok nitelikli, büyük şirketlerimizin halka arzıyla başladık. Bazıları yerli yatırımcıya gerçekleşti, 7-8 kat talep geldi. Diğerlerinde genelde yabancı yatırımcı ilgisi yoğundu. Türk şirketlerinin halka arz edilen paylarının yüzde 80'den fazlasını yabancı yatırımcı satın aldı." diye konuştu.

Karadağ, reyting kuruluşlarının olumsuz yöndeki değerlendirmelerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu son dönemde maalesef bizimle ilgili negatif, ön yargılı reyting kuruluşu değerlendirmelerine rağmen satışlar bu şekilde gerçekleşti. Çünkü yatırımcılar, tabii ki reyting kuruluşlarının, uluslararası finans kuruluşlarının görüşlerine bakıyorlar, dikkat ediyorlar ama en temelde kendi getirilerini maksimize edecek şirketlere yöneliyorlar. Bu şirketler de şu an Türkiye ekonomisinde... Bizim şirketlerimiz çok dinamik, sürdürülebilir mali tabloları var. Doğru yatırım kararları verdiklerinde çok ciddi reel getiri vadediyorlar."

"Bu yıl da bizim mikroda şirket mali tablolarımız çok pozitif"

Himmet Karadağ, Türkiye'deki sermaye piyasalarının halen cazip olduğunu ifade ederek, "Biz geçen yılı borsada yüzde 47'nin üzerinde getiriyle kapattık. Şimdi bir tarafta raporlara bakacaksınız, reyting kuruluşları 'yatırım yapma' diyecek. Diğer tarafta yatırım yapan arkadaşınız yüzde 47 kazanacak. Gerçeklerle, üretilmeye çalışılan, negatife çevrilmeye çalışılan algılar yarıştığında tabii ki gerçekler her zaman öne geçiyor. Bu yıl da bizim mikroda şirket mali tablolarımız çok pozitif. Yani istisnai birkaç sektör hariç birçok sektörde, bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar şirketlerimiz çok güzel mali tablolar açıklıyorlar." şeklinde konuştu.

"Halka arz hamlesini artırarak devam ettireceğiz"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bazen negatif, moralsiz gördüğü iş adamlarına "Bana bir tane sektör gösterin ki gerçekleşmeleri, beklentileri 2017'den daha kötü olsun?" sorusunu yönelttiğini belirterek, "Yok. Turizmde, imalat sanayisinde beklentilerimiz çok iyi. 2018 yılında çok pozitif başladığımız halka arz hamlesini artırarak devam ettireceğiz inşallah..." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte gerçekleşen halka arzların 12 milyar lirayı geçtiğini, bunda yabancı yatırımcıların payının yüzde 80'in üzerinde olduğunu bildiren Karadağ, söylenenlerle gerçekleşmelerin çok farklı olduğunu kaydetti.

"Yatırımcıların getirisi, dolar bazında yüzde 20'leri zorluyor"

Himmet Karadağ, Türkiye'nin hikayesinin; ekonomisi ve şirketlerindeki dinamizm, canlılık olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Orta ölçeğin üzerindeki firmalarda doğru şirketlere yatırım yapan yatırımcıların getirisi dolar bazında yüzde 20'leri zorluyor. Böyle getiri, gelişmiş ülkelerdeki şirketlerde yok. Yani siz bir tarafta reyting kuruluşlarına bakıyorsunuz veya uluslararası finans kuruluşlarının göstergeleri de aynı... IMF, Dünya Bankası, büyüme ve Türkiye'ye ilişkin makro göstergeleri yukarı yönlü kaçıncı defa revize ediyor biliyorsunuz. Adamlar, '2, 3 büyüyeceksiniz' diyor, biz 7 büyüyoruz. Şirketler aynı şekilde, yani çok pozitif..."

"Piyasa, doğru karar veriyor"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, piyasaların, yüksek bir toplumsal destekle başlayan Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı da çok doğru okuduğunu ifade ederek, "Operasyonun sonunda görüldü ki oradaki stabilizasyon ve barış ortamı sağlanmış oldu. Barış ortamı sağlandığında, ekonomiye ne sağlıyor? Duran ekonomik faaliyet tekrar canlanıyor, katma değer üretimi tekrar hızlanıyor. Piyasa, reyting kuruluşlarının ve diğerlerinin aksine doğru karar veriyor. Maalesef reyting kuruluşlarının doğru incelenmesi lazım. Bazen ürünü çok ölü fiyata almak için de bu tür hamleler yapıyorlar." şeklinde konuştu.

"Halka arzda geçen yılı 5'e, 6'ya, 10'a katlarız"

Geçen yıl halka arz ve kotasyon parametrelerini, yönergelerini komple değiştirdiklerini hatırlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Önceden 'Geçtiğimiz 2 yıl net kar açıklamış olmak gibi ölçeğe, sektöre yönelik' farklı farklı şartlarımız vardı. Biz o şartların tamamını, halka arz nitelikli firmalar için kolaylaştırıcı şekilde revize ettik. Özellikle firmaya fon girişi olacak halka arzları çok ciddi anlamda kolaylaştırdık. Bunu niçin yaptık? Firmaların yabancı kaynak ve kur riskleri bazı sektörlerde yönetilebilir değildi. Kurdaki dalgalanmalar bizim firmaların sürdürülebilirliğini çok kötü yönde etkiliyordu. Böylece öyle müthiş örnekler gördük ki halka arz öncesi firma değerleri negatifdeyken, yabancı kaynak ve kur riski yönetilebilir olduğunda firma değerlerinin çok ciddi yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Bu hamle devam edecek."

Karadağ, 2018'de halka arz rakamının çok daha fazla olacağını vurgulayarak, "2018, ciddi anlamda halka arzda başlangıç yılımız olacak. Geçen yılı 5'e, 6'ya, 10'a katlarız." dedi.