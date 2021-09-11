Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu - Haberler
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Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

Elazığ'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu.

Elazığ'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama neden oldu. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalık korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarırken o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Elazığ'da bir mağaza sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile metrekare fark etmeden halıları 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. 50 liraya halı almak isteyen vatandaşların izdihamı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. - ELAZIĞ

Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

Halılar 50 liradan satışa çıktı, kalabalık koronayı unuttu

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