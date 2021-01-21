Hakkari polisi 20 yaşına giren genç kıza doğum günü sürprizi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari polisi 20 yaşına giren genç kıza doğum günü sürprizi yaptı

21.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:14
Hakkari polisi 20 yaşına giren genç kıza doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendikleri 20 yaşındaki Melek Doğdu'ya sürpriz yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendikleri 20 yaşındaki Melek Doğdu'ya sürpriz yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde Kovid-19 denetimi yapan polis ekipleri, kontroller esnasında Doğdu'nun doğum günü olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğdu'yu daha sonra evinde ziyaret etti.

Pasta götürerek Doğdu'ya doğum günü sürprizi yapan ekipler, genç kıza hediye verdi ve doğum gününü kutladı.

Duygusal anlar yaşayan Doğdu da hazırladıkları sürprizden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Ceyda Düvenci Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Fatih Terim Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari polisi 20 yaşına giren genç kıza doğum günü sürprizi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:14:38. #1.14#
title