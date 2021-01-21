Hakkari polisi 20 yaşına giren genç kıza doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendikleri 20 yaşındaki Melek Doğdu'ya sürpriz yaptı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendikleri 20 yaşındaki Melek Doğdu'ya sürpriz yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde Kovid-19 denetimi yapan polis ekipleri, kontroller esnasında Doğdu'nun doğum günü olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğdu'yu daha sonra evinde ziyaret etti.

Pasta götürerek Doğdu'ya doğum günü sürprizi yapan ekipler, genç kıza hediye verdi ve doğum gününü kutladı.

Duygusal anlar yaşayan Doğdu da hazırladıkları sürprizden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı