Hakkari, Hatay ve Van sınırında silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
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Hakkari, Hatay ve Van sınırında silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari, Hatay ve Van sınırında silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Hatay ve Van sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Hatay ve Van sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırlardaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son olarak Hakkari, Hatay ve Van hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 106 tabanca, 389 tabanca gövdesi, bin 604 muhtelif silah parçası, 62,5 kilogram uyuşturucu ve 13 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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