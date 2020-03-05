Hakkari'de solunum yoluyla bulaşan hastalıklar semineri

05.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:38

Hakkari'de mahalle ve köy muhtarları ile güvenlik korucularına yönelik solunum yoluyla bulaşan hastalıklar konulu seminer düzenlendi.

Valilik konferans salonundaki verilen seminerde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, muhtar ve güvenlik korucularıyla bir araya gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Seminerde katılımcılara solunum yolu hastalıkları ve bunlardan korunmanın yolları ile ilgili sağlık personelince bilgi verildiğini belirten Akbıyık, "Sağlık Bakanımız da gerekli açıklamaları yaptı. Ülkemizde koronavirüsle ilgili bir durum yok. Ancak biz komşularımızdan dolayı tedbirli olmak zorundayız. Çünkü İran ile 113, Irak ile de 230 kilometre sınırımız var. Biz de bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun önerileri ve Sağlık Bakanımızın talimatları gereği bazı tedbirler aldık." diye konuştu.

Bu kapsamda Çukurca'daki Üzümlü ile Yüksekova'daki Esendere Gümrük kapılarını giriş çıkışlara kapattıklarını ifade eden Akbıyık, "Şu an sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını alıyoruz ya da gitmek isteyen İranlıları gönderiyoruz. Aldığımız kişilerin de sağlık kontrolleri yapılıyor. Şu ana kadar gönderdiğimiz kan tahlillerinin hiçbiri pozitif gelmedi. Yani ilimizde böyle bir durum söz konu değil." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ile bazı sağlık görevlilerinin de katıldığı program soru cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: AA