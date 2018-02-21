Hakkari'de Oyun ve Kültür Merkezine Yoğun İlgi

Hakkari Belediyesince açılan "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte yollar yapan, modern aydınlatma sistemi kuran, park ve içme suyu sorununu çözen belediye 3 ay önce de "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi" açtı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği merkezi ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Toprak, oyun oynayan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

"Merkezi 7 bin aile ziyaret etti"

Vali Toprak, yaptığı açıklamada, ilde yapılan önemli hizmetlerden birinin de "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi" olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Daha öncesinde belediye sebze, meyve hali olarak verimsiz bir şekilde bulunan bina belediyemiz tarafından yaklaşık 1,5 milyon lira harcanarak tadilatı yapıldı, yenilendi. Akabinde de her biri lunaparklardaki jetonlu veya jetonsuz, elektronik veya manuel olmak üzere 30 oyun seti ile burası zenginleştirildi. Aynı zamanda kitap kafe ve derslikler de oluşturularak buraya gelen çocukların aynı zamanda hem kitap okumalarına hem de derslerine yardımcı olmak üzere gerçekten çok faydalı, verimli bir hizmet ilimize kazandırıldı."

Planlı olarak öğretmenler eşliğinde 5 bin öğrencinin oyun merkezine getirildiğini ifade eden Toprak, "Bunun haricinde hafta içi ve hafta sonu da halkımıza açık. Vatandaşlarımız çocuklarını alıp buraya geliyorlar. Şu ana kadar 7 bin ailenin çocukları ile beraber burayı ziyaret ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bunlar tabii önemli rakamlar. 20-25 bin insanımıza tekabül ediyor. Yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Merkezin, çocukların eğlendiği, bir araya geldiği, güzel zaman geçirdiği, kitap okuduğu, derslerine takviye yaptığı verimli bir mekan olduğunu anlatan Toprak, şunları belirtti:

"Hafta sonları burada bin 500 rakamına ulaştığımız oldu. Yani bin 500 kişinin burayı ziyaret edip oyun oynadığı, arkadaşları ile güzel vakit geçirdiği, kitap okuduğu bir mekan haline geldi. Toplamda da belediyemiz buraya 3 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Gerçekten çoğu ilimizde görmediğimiz bir çalışma. Bu vesileyle de Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim'i tebrik ediyorum."

Ziyarette, Vali Toprak'a, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.