Hakkari'de izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Hakkari'de izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin önleyici kolluk devriye faaliyetleri sırasında, 10 Ocak'ta merkeze bağlı Bay köyü kırsalında N.B'ye ait tapulu arazide izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Kazı yapılan alanda dedektör, 4 kürek, 3 kazma, balyoz ve sökü demiri ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı