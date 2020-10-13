Hakkari'de 9 okul "Okulum Temiz Belgesi" aldı
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Hakkari'de 9 okul "Okulum Temiz Belgesi" aldı

13.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:16
Hakkari'de 9 okul

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında Hakkari'deki 9 okul belge almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında Hakkari'deki 9 okul belge almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran 9 okulun belge almaya hak kazandı.

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende okullara belgeleri verildi.

Törene katılan Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kent genelinde 172 okulun "Okulum Temiz Belgesi" almak için müracaat ettiğini belirtti.

Yapılan denetimlerde, başvuran okulların yüzde 70'inin gerekli koşulları taşıdığının tespit edildiğini söyleyen Gür, şunları aktardı:

"Belgelendirme süreci hızla devam ediyor. Belgeli okul sayısı her geçen gün artacak. Belge alan eğitim kurumlarının kalite standartlarını sürdürmeleri için gereken izleme ve rehberlik çalışmaları sürdürülecektir. Hedefimiz ilimizde bu belgeyi almayan okulumuzun kalmamasıdır. Bu süreçte Okulum Temiz Belgesini almaya hak kazanan okul müdürü, öğretmen ve personelimize, Kovid-19 ile mücadelede bilinç oluşturmaya öncülük ettikleri ve öğrencilerimiz için gerekli her türlü tedbirleri alıp hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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