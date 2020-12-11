Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: "Hayata bakışı yanlış"
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Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: "Hayata bakışı yanlış"

11.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:25

Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: "Hayata bakışı yanlış" Defne Samyeli'nin Okan Bayülgen'in sunduğu programda dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkındaki söyledikleri Hakan Ural tarafından eleştirildi.

Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: "Hayata bakışı yanlış"

İSTANBUL - Defne Samyeli'nin Okan Bayülgen'in sunduğu programda dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkındaki söyledikleri Hakan Ural tarafından eleştirildi.

Hakan Ural ise hafta içi her gün canlı yayınlanan Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Defne Samyeli'nin bu açıklamalarını değerlendirdi. Ural, Samyeli'nin Okan Bayülgen'in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine "Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten. Hayata bakışı yanlış" yorumunda bulundu.

Sert bir dille eleştirdi

Defne Samyeli'nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek "Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri" dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli'nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü "kötü bir yorumcu" sözleriyle ifade etti. Samyeli'nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.

Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: 'Hayata bakışı yanlış'
Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: 'Hayata bakışı yanlış'
Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: 'Hayata bakışı yanlış'
Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri: 'Hayata bakışı yanlış'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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