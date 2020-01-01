HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Silopi Belediyesince işten çıkarılan işçilere destek

01.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:08

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şırnak'ın Silopi Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün belediyelerde, özellikle HDP'nin kazandığı belediyelerde şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılmasına, uygulanan işçi kıyımına, haksız, adaletsiz ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek için buradayız" dedi.



Silopi Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Kürşat Kaya ve HDP'li Silopi Belediyesince işten çıkarılan şehit ve gazi yakını işçiler katıldı. Burada konuşan Arslan, Silopi Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaların herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Arslan, "Doğu ve Güneydoğu'daki bütün belediyelerde, özellikle HDP'nin kazandığı belediyelerde uygulanan işçi kıyımına, haksız, adaletsiz ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek için buradayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 464 üyemiz işten çıkarıldı. İşten çıkarılanların bazılarının şehit ve gazi yakınları olmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Seçim öncesi ve sonrası argümanlarını demokrasi, özgürlük, barış ve birlikte yaşamak gibi toplumun her kesiminin üzerinde mutabık kaldığı kelimeler üzerinden oluşturanlar ne yazık ki seçimlerden sonra bu kavramların hepsini unuttular. Kendi fikirlerine uygun davranan insanları koruma altına alırken, diğerlerini işten çıkardılar. Bu riyakar tutumu protesto ediyoruz" diye konuştu.



"Üyelerimiz sendika değiştirme baskısına direndikleri için işten atıldı"



31 Mart yerel seçimlerinin ardından HAK-İŞ üyelerine yönelik bir kıyım başlatıldığını anlatan Arslan, "Seçimlerden sonra CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde sendikalarımıza karşı başlatılan tasfiye operasyonunu kamuoyuna ve dünyaya ilan ediyoruz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın hiçbiri hukuki soruşturma geçirmemiş, haklarında iş yapmama, işe gelmeme gibi herhangi bir rapor hazırlanmamıştır. Aksine sağa sola sürgün edilerek sendikalarımızdan istifa etmeleri ve kendi anlayışlarına uygun hareket etmeleri konusunda tehdit görmüş ve baskı görmüşler, direndikleri için işlerini kaybetmişlerdir. Arkadaşlarımızın işe dönmesi için iki yol izledik. Birinci olarak her fırsatta demokratik bir şekilde, taşkınlık yapmadan taleplerimizi ve eleştirilerimizi yaparak arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda mücadele ettik. Silopi Belediye Başkanı bizim taleplerimizi yok saydı. Hukukçularımızın görüşme taleplerini ciddiye almadı. Emekçilerin taleplerini dikkate almadı. Kendi zihniyetlerinde olmayan herkesi düşmanlaştıran ve dışlayan bu anlayış Silopi'de kendini göstermiştir. İkinci olarak, yargı sürecini işlettik, açtığımız davalar kabul edildi. Arkadaşlarımızın işe döndürülmesi konusunda mahkeme karar verdi. Bu gün de 2 üyemiz için işe iade kararı verildi. Belediyeyi temsil edenler daha önce verilen işe iade kararlarına itiraz ettiler. Bu itirazların bir an evvel durdurulmasını ve arkadaşlarımızın işe dönmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Arkadaşlarımızın hakkını korumak için Türkiye'nin her yerinde mücadele ediyoruz"



İşten çıkarılan üyelerin haklı mücadelelerindeki kararlılıklarını takdirle karşıladığını dile getiren Arslan, "HAK-İŞ olarak arkadaşlarımızın mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Emeğe, emeğin temsilcilerine ve sendikacılara karşı ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçilmesini istiyoruz. 4 aya yakın süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıyoruz. Arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak ve işlerine tekrar dönmelerini sağlamak için Türkiye'nin her yerinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mahkeme karalarına uyulması konusunda belediye başkanı ve siyasi partisini göreve çağırıyoruz. Çağrımızı lütfen anlasınlar, duysunlar ve bunun gereğini yapsınlar. Aksi halde biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızın hakları için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA