Haiti'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor

14.10.2019 09:48

Karayip ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümete karşı protestolar devam ediyor.

Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara dökülen binlerce gösterici yolsuzluk, yüksek enflasyon ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerinden bazıları ellerinde boş tencere ve kaseleri sallarken bazıları da "Farklı bir Haiti istiyoruz!" yazılı pankartlar taşıdı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Moise'ye karşı protestolar

Haiti'de, 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela hükümetinin 2005'te başlattığı petrol yardım programı "Petrocaribe" fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilerde, gösterilerde şubat sonu itibarıyla en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.



Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de haziranda düzenlenen protestolarda, kim tarafından açıldığı belli olmayan ateşte, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Nüfusun yüzde 60'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Haiti'de, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA