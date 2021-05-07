Haftada bir gün izin çıktı! İşte semt semt yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile pazarların haftada bir kez kurulmasına izin çıktı. Genelgeye göre pazar yerleri cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılacak. Bu gelişme sonrası vatandaş hangi pazarın açılacağını merak eder oldu. İşte yarın İstanbul'da semt semt açılacak pazar yerleri.