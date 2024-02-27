ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI | Fenerbahçe kiminle oynayacak? Maç saat kaçta, hangi kanalda?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI | Fenerbahçe kiminle oynayacak? Maç saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakip ve maçın saat bilgisi merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ise futbol severler tarafından merakla bekleniyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI | Fenerbahçe kiminle oynayacak? Maç saat kaçta, hangi kanalda?
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
ANKARAGÜCÜ- FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEM KİM OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.