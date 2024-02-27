Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI | Fenerbahçe kiminle oynayacak? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

ANKARAGÜCÜ- FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEM KİM OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.