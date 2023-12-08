ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımların karşı karşıya geleceği merak konusu. 5. tur eşleşme sonuçları araştırılmaktadır. Peki, Ziraat Türkiye Kupası eşleşme belli oldu mu? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Takımlar ve taraftarlar, kura çekimini ve eşleşmeleri büyük bir heyecanla bekliyor. Sporseverler tarafından Türkiye Kupası eşleşmeleri araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları neler? Detaylar haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELER BELLİ OLDU MU?
Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ!
Beşiktaş-Eyüpspor
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
Başakşehir-Boluspor
Alanyaspor-Samsunspor
Sivasspor-Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Bandırmaspor
Hatayspor-Sakaryaspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Konyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-Erzincaspor
Trabzonspor-Manisa FK