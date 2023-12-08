ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımların karşı karşıya geleceği merak konusu. 5. tur eşleşme sonuçları araştırılmaktadır. Peki, Ziraat Türkiye Kupası eşleşme belli oldu mu? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Takımlar ve taraftarlar, kura çekimini ve eşleşmeleri büyük bir heyecanla bekliyor. Sporseverler tarafından Türkiye Kupası eşleşmeleri araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları neler? Detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELER BELLİ OLDU MU?

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ!

Beşiktaş-Eyüpspor

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Hatayspor-Sakaryaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-Erzincaspor

Trabzonspor-Manisa FK