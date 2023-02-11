Zeynep Bastık, enkaz altındayken şarkısını dinlemek isteyen genç kıza yardım eli uzattı

İSTANBUL - Zeynep Bastık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan genç kıza yardım eli uzattı. Genç kız enkaz altındayken Zeynep Bastık'ın şarkısını dinlemek istedi. Şarkıcı Bastık: "Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili de sarsmıştı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları ise devam ederken ekipler, depremin 99'uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan canlı çıkarmıştı. Küçük Ayfer, kurtarılma sırasında Şarkıcı Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinlemek istemişti. Antalya Büyükşehir itfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti. Yaşananları öğrenen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından küçük Ayfer'le ilgili paylaşımda bulundu. Zeynep Bastık yaptığı paylaşımda, "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesi ve yakınlarını kaybettiğini öğrendik, çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. O şarkı, konser ne isterse Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum" dedi.