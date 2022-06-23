Zerrin Özer müziği bıraktı mı? Zerrin Özer müziği neden bıraktı?

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını duyurdu. Şarkıcı, bu kararı kendi iradesiyle aldığını ve sağlığıyla ilgili bir sorunun olmadığını söyledi. Zerrin Özer müziği neden bıraktı?

Instagram hesabından paylaşım yapan Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Özer'in paylaşımıyla üzülen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Senin gibisi bir daha gelmeyecek" ve "Lütfen müzik sektöründen gitmeyin" yorumunu yaparken Doğuş da "Yapma böyle bir şey seni seviyoruz Zerrin" dedi.