Zamlı Spotify ücretleri: 2025 Ekim ayı Spotify aylık ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Spotify Bireysel, Öğrenci, Aile ve Duo paketi ücretleri!

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından biri olan ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya ulaşan Spotify, Ekim 2025 itibarıyla abonelik ücretlerine yeni bir zam uyguladı. Artan operasyonel maliyetler, telif bedelleri ve ekonomik dalgalanmalar doğrultusunda yapılan bu güncelleme, Premium üyelik seçeneklerinden faydalanan kullanıcılar için dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SPOTİFY AYLIK ÜYELİK ÜCRETLERİ

İşte Spotify'ın Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de geçerli olan güncel abonelik ücretleri, önceki fiyatlarla birlikte alternatif ve sade bir şekilde listelenmiştir:

Bireysel Abonelik

Önceki fiyat: 59,99 TL → Güncel fiyat: 99 TL

Öğrenci Aboneliği

Önceki fiyat: 32,99 TL → Güncel fiyat: 55 TL

Duo Paketi (2 kişilik)

Önceki fiyat: 79,99 TL → Güncel fiyat: 135 TL

Aile Paketi (6 kişilik)

Önceki fiyat: 99,99 TL → Güncel fiyat: 165 TL

SPOTIFY AYLIK ÜYELİK ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Bu fiyat güncellemesiyle birlikte Spotify, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerine ortalama olarak yüzde 66 oranında bir zam yapmış oldu. Söz konusu artış, özellikle bireysel ve aile paketlerinde daha belirgin hale gelirken, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

Yapılan zammın ardından dijital içerik platformlarındaki genel fiyat artış trendine Spotify da katılmış oldu. Artan döviz kuru, lisans ücretleri, telif ödemeleri ve yerel operasyonel maliyetler gibi etkenler, bu fiyat değişikliğinin temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ KALKTI MI?

Bu zam kararına ek olarak, Spotify Türkiye'de uzun süredir uyguladığı yeni kullanıcılar için geçerli olan bir aylık ücretsiz deneme süresini de sonlandırdı. Önceden platformu denemek isteyen kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden Premium özelliklerden faydalanabiliyor ve hizmeti deneyimledikten sonra abonelik kararını verebiliyordu. Ancak yeni uygulamayla birlikte bu ayrıcalık tamamen kaldırıldı.

Bu değişiklik, Spotify'a ilk kez üye olacak kişilerin hizmeti test etme şansı olmadan doğrudan ücretli aboneliğe geçmesini zorunlu hale getiriyor. Bu durum, özellikle kararsız kullanıcılar ve fiyat duyarlılığı yüksek olan bireyler açısından caydırıcı bir etki yaratabilir. Kullanıcıların artık platformu deneyimlemeden Premium paketlerden birine abone olması gerekecek olması, hem kullanıcı memnuniyeti hem de abone kazanımı açısından kısa vadede olumsuz yansımalar doğurabilir.