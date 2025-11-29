Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı
Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük konut seferberliği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı yapılacağını belirterek, "Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" açıklamasında bulundu. Mahalle konaklarında taziye evi, anaokulu, aile sağlığı merkezi, spor salonu ve misafirhane gibi sosyal donatılar yer alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ:500 BİN SOSYAL KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI

Bakanlık koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından mahalle konaklarının detaylarını, 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" mesajıyla paylaştı.

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı

TAZİYE EVİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, ANAOKULU, MİSAFİRHANE…

Görüntülerde, TOKİ'nin yalnızca konut inşa etmeyeceği, mahalle kültürünü yeniden canlandıracak mahalle konaklarını da yapacağı belirtildi. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane yer alacak. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak şekilde planlanan proje ile mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarında da aynı imkanların bulunması amaçlanıyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı

"MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN KOMŞULUK İLİŞKİSİNİN YAŞAMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı konuşmada mahalle konaklarını şöyle anlattı: "Biz bu projede öncelikli olarak mahalle kültürünün, komşuluk ilişkisinin yaşamasını önemsiyoruz. 500 konuta düşecek şekliyle 500 tane de mahalle konağı yapacağız. Camisi, okulu orada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı olacak. Yaklaşık 500 metrekare içinde taziye evi olacak. Vatandaşımızın iyi gününde, kötü gününde orayı kullanabileceği bir toplanma mekanı, nişan merasiminin yapılabileceği, orada düğünle ilgili belki söz işlerinin yapabileceği bir mekan olacak. İçinde 500 aile sağlığı merkezi olacak. Yine ailelerimiz çocuklarını bırakabilecekleri gündüz bakımevi olacak. Emekli vatandaşlarımız, ev hanımı kardeşlerimiz el sanatları üretim merkezinde faaliyetler yapabilecekler. Spor salonumuz olacak. Yani lüks bir sitede olması gereken ne varsa hepsinin içinde barındırıldığı bir yer olacak. Misafirhanemiz bulunacak. Bu ne için? 1+1, 2+1 daireler yapıyoruz ya annesi babası misafirliğe gelmek istedi. Oradan rezervasyon yapacak. Ve orada ailesini misafir edebilecek."

Umut Halavart
Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500
