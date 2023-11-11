Kargo firmalarının çalışma saatleri, gönderi takibi yapacak olan kullanıcılar için oldukça önemlidir. Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından biri olan Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Merak edilmekte. Peki, Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu saat kaça kadar açık, cumartesi dağıtım yapıyor mu?

Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu saat kaça kadar açık, cumartesi dağıtım yapıyor mu?

Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Sorusu, gönderi takibi yapmakta olan kullanıcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırma konusu oluyor. Yurtiçi Kargo, gönderi takibi konusunda kullanıcılarına kolaylık sağlamak adına internet üzerinden hizmet sunmaktadır. Gönderi takibi internet üzerinden gerçekleştirilirken çalışma saatleri de araştırılıyor. Peki, Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu saat kaça kadar açık, cumartesi dağıtım yapıyor mu?

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Her kargo şirketinin olduğu gibi Yurtiçi kargo da hafta sonu çalışma saatleri belli. Yurtiçi Kargo'nun kendi internet sayfasındaki açıklaması şöyle;

"Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır."

Buna göre Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09:00'da başlayarak 18:00'a kadar çalışmaktadır. 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Yurtiçi Kargo hizmeti alabilirsiniz. Yani Yurtiçi Kargo hafta sonu sadece Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi Yurtiçi kargo çalışma saatleri: 09:00 ile 18:00 arasıdır.

Hafta sonu Yurtiçi kargo çalışma saatleri: 09:00 ile 18:00 arasıdır.