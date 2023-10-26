Yozgat hangi bölgede, ilçeleri neler? Yozgat plaka kodu nedir? Yozgat neyi meşhur?
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Yozgat, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkar. İlçeleri ve plaka kodu, Yozgat'ın kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Yozgat hangi bölgede, ilçeleri neler? Yozgat plaka kodu nedir? Yozgat neyi meşhur? İşte detaylar...
Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Yozgat, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile ünlüdür. Ancak, Yozgat'ı daha iyi anlamak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte, Yozgat'ın bu özellikleri:
Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Başkent Ankara'ya yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta olan bu il, bölgenin merkezinde konumlanmıştır.
Yozgat ilinin toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yerköy.
Yozgat'ın plaka kodu "66" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Yozgat'ı tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.
Yozgat, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeker. İşte Yozgat'ın meşhur özellikleri:
Yozgat Simit: Yozgat'ın meşhur simitleri, susamla kaplı ve özel tadıyla ünlüdür. Yolculuk sırasında atıştırmalık olarak tercih edilen bu lezzet, yöresel bir simit çeşidi olarak bilinir.
Akdağmadeni Madenleri: Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi, maden zenginlikleri ile tanınır. Özellikle cıva madeni, ilçenin ekonomisine katkı sağlar.