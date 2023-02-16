Susan Wojcicki, Google'ın kuruluşunda yer alan ve 1999 yılında şirketin ilk pazarlama müdürüdür. Gündeme gelen haberlerden sonra Susan Wojcicki kimdir sorusu araştırılıyor. Peki, YouTube CEO'su kim? YouTube CEO'su Susan Wojcicki kimdir? Susan Wojcicki kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Youtube'un CEO'su Susan Wojcicki istifa etti. 2006 yılında Youtube'un Google tarafından satın alınmasını önerdi ve 2014 yılından beri Youtube'un CEO'luğunu yapmıştır. Susan Wojcicki'nin istifası sonrasında hayatı merak konusu oldu. Peki, YouTube CEO'su kim? YouTube CEO'su Susan Wojcicki kimdir? Susan Wojcicki kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SUSAN WOJCİCKİ KİMDİR?

Susan Wojcicki, 1968'de Santa Clara County'de, Rus İmparatorluğu'ndan göçmüş Yahudi eğitimci bayan Esther Wojcicki ile Stanford Üniversitesi'nde fizik profesörlüğü yapan Polonyalı-Amerikalı Stanley Wojcicki'nin kızı olarak dünyaya geldi. Janet Wojcicki, (doktora, antropolog ve epidemiyoloji uzmanı) ile 23andMe'nin kurucusu Anne Wojcicki, Susan'ın kızkardeşleridir. George Dantzig'in komşusu olarak Stanford kampüsünde büyüdü. Kaliforniya Palo Alto'daki Gunn Lisesine girdi ve okul gazetesi için yazdı.

Wojcicki, Harvard Üniversitesi'nde tarih ve edebiyat eğitimi gördü ve 1990 yılında onur derecesi ile mezun oldu. İlk başta ekonomide doktorasını ve akademide kariyer yapmayı planladı ancak teknolojiyi keşfettiğinde planlarını değiştirdi.

Ayrıca, 1993 yılında Santa Cruz California Üniversitesi'nde ekonomi alanında Yüksek Lisans, 1998'de UCLA Anderson Yönetim Okulu'ndan İşletme Yüksek Lisans yaptı