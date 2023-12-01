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Yine aynı rezillik! 'Laz kızı'ndan sonra şimdi de 'Donsuz Kelly' türedi

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TikTok üzerinden yayın yapan 'Laz kızı' isimli kadın, teşhircilik suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa süre sonra da serbest bırakılmıştı. Paylaşımlarıyla büyük tepki çeken 'Laz kızı'ndan sonra şimdi de 'Donsuz Kelly' lakaplı kadın benzer yayınlar açmaya başladı.

Son dönemlerde TikTok'tan canlı yayın açarak müstehcen görüntülerini paylaşıp bunu da bir para kazanma amacı haline getirenler kervanına bir yenisi daha eklendi.

'LAZ KIZI' SKANDALI HALA ZİHİNLERDE

Geçtiğimiz günlerde 'Laz kızı' lakabıyla sosyal medyadan yayınlar açan ve kısa sürede 100 bin liraya yakın para kazanan kadın, tepkilerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinde "Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık da 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor" diyen kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ŞİMDİ DE 'DONSUZ KELLY' HORTLADI

Bu olayın yankıları sürerken benzer bir skandal daha yaşandı. Sosyal medyada eşarp ve gecelik giyerek dans eden 'Donsuz Kelly' lakaplı kadın, "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin olsun, benim masraflarımı karşılayabilecek bir sevgili arıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

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Yorumlar (10)

P Post:

neresini acarsa acsin, bakmayin girmeyin tiktoklara, asil basortusunu neden kirlitiyor onu bi sorgulamak gerek

Yanıtla16Yayından Kaldır
P Post:

orasini burasini aciyorsa acsin kendi sorunu, bakmayin. neden basortuyu kirletiyor burdaki amac nedir bunu sorgulamak gerek oncelikle.

Yanıtla22Yayından Kaldır
ahmet:

Serbest bırakırsan başkaları türer

Yanıtla27Yayından Kaldır
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