Yeni Çamoluk Otomotiv kimin, sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL mi bağışladı?
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Depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda birçok kanalda ekranlara geliyor. Yayında Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar lira bağış yaptığı paylaşıldı. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv kimin, sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL mi bağışladı?
50 milyar lira bağışlayan kim, şirket kimin? Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.
Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır.
Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda bağışın yanlış söylenebileceğini eski para ile 50 milyar değil 50 bin TL bağışlanmış olabileceği hakkında yorumlar paylaşıldı. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.
- Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu: 700 milyon lira
- Türk Telekom: 2 milyar lira
- Güney Kore'ye ait Kore Telekom: 15 milyon lira
- Borsa İstanbul grubu: 2 milyar Türk Lirası
- Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz:3 milyar lira
- Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışladığını açıkladı.
- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli: 2 milyar lira
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şahsı ve ailesi adına 200 bin lira
- İsminin açıklanmasını istemeyen Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 milyon lira bağışladı.
- Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: 30 milyon lira
- Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 100 milyon lira
- Avrupa Konutları -Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya: 20 milyon lira
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurum olarak 10 milyon lira
- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konfederasyon olarak 10 milyon lira
- Turkuvaz Güvenlik Birimi: 50 bin lira
- Sami Çebi: 5 milyon lira
- Filli Boya Genel Müdürü Tafyun Küçükoğlu: Yan iştirakler dahil toplamda 10 milyon 250 bin lira
- Yayına bağlanan 14 yaşında gönlü büyük bir çocuk ise kumparasındaki 200 lirayı bağışladı.
- Yönetmen Emre Konuk: 1 milyon lira
- TİM Başkanı İsmail Gülle: 1 milyon lira
- TMSF: 2 milyar lira
- Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan kurum olarak 7 milyar lira
- Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: 3,5 milyar lira
- DAP Yapı: 10 milyon lira
- Muhammed Abdullah: 10 milyon lira
- Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: 12 milyar lira
- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar: 20 milyar lira
- Kalyon Holding yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 950 milyon lira
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladı.
- Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan: 1 milyon lira
- İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerif: 1 milyon lira
- Murat Genç: 6 milyon lira
- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kurum olarak: 30 milyar lira
- Ölmez Madencilik'ten İsmet Ölmez: 10 milyon lira
- Bayraktar Teknoloji adına Haluk Bayraktar: 2 milyar lira
- Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin lira
- Kutlu Holding: 50 milyon TL
- Türk İş Başkanı Ergün Atalay: 20 milyon lira
- Özdilek Holding: 20 milyon lira
- Ziraat Bankası Genel Müdürü maaşından 1 milyar lira bağışladı.
- Selin Ciğerci 1 milyon lira bağışladı.
- Ziraat Bankası Genel Müdürü: 1 milyar lira
- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: 200 bin lira
- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon lira
- Kent Şirketler: 5 milyon lira
- ÖNDER: 2 milyon lira
- Boyner: Toplamda 50 milyon lira
- THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut kurumun 5 milyar lira bağışladığını, kendisinin ise mart ayı maaşını bağışladığını söyledi.
- Depremzede ve Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Niziplioğlu: 10 milyon TL
- Bahçelievler Belediyesi: Toplamda 14 milyon lira
- DTM Bilal Hacıoğlu 2 milyon, şahsı adına 50 bin lira bağışladı.
- Türkiye Ermeni Patriği: 3 milyon lira
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 1 maaş
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1 maaş
- Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: 1 milyar lira
- GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek: 1 milyon lira