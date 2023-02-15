Yeni Çamoluk Otomotiv kimin, sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL mi bağışladı?

Depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda birçok kanalda ekranlara geliyor. Yayında Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar lira bağış yaptığı paylaşıldı. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv kimin, sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar, kaç TL bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL mi bağışladı?

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50 milyar lira bağışlayan kim, şirket kimin? Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV KİMİN?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV 50 MİLYAR TL BAĞIŞLADI MI?

Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda bağışın yanlış söylenebileceğini eski para ile 50 milyar değil 50 bin TL bağışlanmış olabileceği hakkında yorumlar paylaşıldı. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

KİM NE KADAR BAĞIŞLADI?