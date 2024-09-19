Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı?

Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Geçmişte yemek kartlarıyla yapılan yardımlar, ayni yardım olarak değerlendirildiği için prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Gündemde uzun süredir beklenen ve araştırılan konulardan yemek kartı kararı ne oldu? İşte yemek kartları ile ilgili son durum?

Geçmişte yemek kartlarıyla yapılan yardımlar, ayni yardım olarak değerlendirildiği için prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Ancak SGK, 2022'de yayımladığı genelge ile bu uygulamayı değiştirmiş ve yemek yardımlarına belirli bir sınır getirmişti. Bu değişiklik, işverenler arasında tepkilere yol açmış ve çalışanların yemek yardımı miktarlarını sınırlamıştı.

DANIŞTAY KARARI NE?

Danıştay, yemek kartları ile ilgili SGK'nın 2022/22 sayılı genelgesindeki maddelerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek iptal kararı aldı. Böylece yemek yardımlarında sigorta primine tabi olmama durumu yeniden geçerli hale geldi. İşverenler, bu karar sayesinde yemek yardımlarında ek prim maliyeti olmadan çalışanlarına daha fazla destek verebilecek.

SGK YENİ DÜZENLEMEYİ NE ZAMAN YAPACAK?

Danıştay'ın iptal kararına uyumlu olarak, SGK'nın yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu karar, genelgeye bağlı yapılan tüm işlemleri iptal ederek eski hukuki duruma geri dönüşü sağladı.

Yemek yardımı konusunda işverenleri ilgilendiren bu gelişme, iş dünyasında büyük bir rahatlama yarattı. SGK prim düzenlemesi ve yemek kartlarının sigorta priminden muaf tutulması, hem çalışanlara hem de işverenlere ekonomik fayda sağlayacak.