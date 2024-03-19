Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde?

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Ankara'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Peki, Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde?

YAVAŞ MI ALTINOK MU?

21 Şubat-03 Mart tarihleri arasında 4 bin 300 kişiyle yapılan araştırmaya göre; CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin desteğini alarak ipi göğüslüyor. Son dönemlerde açıkladığı mal varlığı ile gündeme gelen Turgut Altınok'tan yana tercihini kullananların oranı ise yüzde 38'de kaldı.

ANKARA ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?