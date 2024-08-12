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Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?

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İstanbul "Yarısı Bizden Kampanyası" şartları ve detayları belli oldu. İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyasına kimler başvurabilir ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası ne oldu? İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki Yarısı Bizden Kampanyası'nın şartları açıklandı. Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli. 1 Nisan 2023'ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul'daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.

Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kampanyaya vatandaşlar süre kısıtlaması olmadan başvurabilecek. Bu sayede, vatandaşların hak kaybının önüne geçildi. Öte yandan, kampanyada artık e-Devlet başvurusuna gerek kalmayacak.

Kampanya desteğinden faydalanırken yeni yapılacak yapının eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor. Daha önceki kampanya döneminde yeni projesine otopark ve sığınak ekleyenler "bir buçuk katı" kuralına takılıp hak kaybına uğrayabiliyordu. Yeni düzenlemeyle otopark ve sığınaklar proje metrekaresinin dışında tutuldu. Böylece vatandaşların hak kaybının önüne geçildi. Bu sayede çok sayıda vatandaşın kampanyadan faydalanması bekleniyor.

Yapımı hızlandırmak ve yüklenicilerin projeye ilgisini artırmak için de ilk ödeme oranına artış yapıldı. Daha önce hak sahiplerinin yüklenicilerine, yüzde10 oranında yapılan birinci hak ediş ödemesi artık yüzde 30 olarak düzenlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum Murat Kurum İstanbul İstanbul İstanbul Gündem Emlak Yaşam Ekonomi Haberler

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