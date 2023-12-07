Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi?

8 Aralık CUMA okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik Uyarı

Akdeniz Bölgesinde Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Aralık Cuma günü için birçok ile kuvvetli sağanak uyarıları yaptı. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana'da yağışlar bekleniyor. Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.