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Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi?

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"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde Yarın okullar tatil mi ve 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi, araştırıldı.

9 Aralık Cumartesi okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik Uyarı

Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

09.12.2023 Cumartesi günü Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak yağışların Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.12.2023 03.00-09.12.2023 23.59

Henüz resmi makamlardan tatil açıklaması gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
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