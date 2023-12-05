"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde Yarın okullar tatil mi ve 6 Aralık Çarşamba MEB okullar tatil mi, araştırıldı.

6 Aralık Çarşamba okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Çarşamba MEB okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın (06.12.2023 Çarşamba) beklenen yağışların Ağrı, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Olumsuz hava koşulları sonrasında 6 Aralık yani yarın okulların tatil durumu araştırılıyor. Ancak henüz okulların tatil durumu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.