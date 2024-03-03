YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 4 Mart Pazartesi günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 4 Mart Pazartesi tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 4 Mart Pazartesi tarihinde okullar tatil değildir.