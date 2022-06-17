Yalnız Kurt var mı, yok mu, neden yok? Yalnız Kurt dizisi final mi yaptı, bitti mi? 17 Haziran Cuma bu akşam Yalnız Kurt var mı, yok mu, niye yok?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt yok mu, neden yok? Yalnız Kurt dizisi final mi yaptı, bitti mi? 17 Haziran Cuma bu akşam Yalnız Kurt var mı, yok mu, niye yok?

YALNIZ KURT VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Yalnız Kurt dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 20. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

YALNIZ KURT SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

Yaralı bir halde Topal'ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira'yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay'ın odasında Yavuz Yıldırım'ın defterini bulur. Mira'nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay'ın, Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti? Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit'in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit'in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan'ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu/Yiğit Yıldırım (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Sokaklarda büyüyüp kafes dövüşçüsü olmuştur.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbaratçıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Kafes dövüşü işlettiği bir mekanı vardır.

Nizammetin Köz (Polat Bilgin): Golyat'ın askeri operasyonlarından sorumludur.

Haberler.com - Gündem