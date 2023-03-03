Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. TÜm oyuncuları mercek altına alınan dizinini Sadık karakteri ise detaylı şekilde araştırıldı. Peki, Yalı Çapkını Sadık kimdir? Yalı Çapkını Sadık gerçek adı ne?

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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sadık karakteri de son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, Yalı Çapkını Sadık kimdir? Yalı Çapkını Sadık gerçek adı ne?

YALI ÇAPKINI SADIK KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisinde Sadık'a Cenan Çamyurdu oynuyor.

CEMAL ÇAMYURDU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1970, Gümüşhane doğumludur. Halk Eğitim Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Cenan Çamyurdu,1997 yılından itibaren Yasemince, Aşk Meydan Savaşı, Yabancı Damat, Papatyam, Yeni Dünya, Yaşamak Güzel Şey, Çoban Yıldızı, Mucize Doktor gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

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Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mucize Doktor (Hikmet Vefa, TV Dizisi 2021)

İkizler Memo-Can (TV Dizisi 2019)

Trileçe (Sinema Filmi 2018)

Her Şey Seninle Güzel (Mehmet, Sinema Filmi 2018)

Yasak Elma (Osman, TV Dizisi 2018)

Renkli Rüyalar (Cemal, Kısa Film 2017)

Çoban Yıldızı (Hasan Filiz, TV Dizisi 2017)

Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi 2017)

Kaçın Kurası (Mahmut, TV Dizisi 2016)

İlişki Durumu: Karışık (Naci, TV Dizisi 2015)

Yeni Dünya (Harun, Sinema Filmi 2015)

Karadayı (Avukat Erdal, TV Dizisi 2012-2014)

Tövbeler Tövbesi (TV Dizisi 2011)

Kayıp Aranıyor (TV Dizisi 2011)

Umut Yolcuları (Çelik, TV Dizisi 2010)

Papatyam (TV Dizisi 2009)

Kahramanlar (Polis, TV Dizisi 2009)

IV. Osman (Resmo, TV Dizisi 2009)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (Polis, TV Dizisi 2009)

Melekler Korusun (TV Dizisi Ahmet, 2009)

Kız Takımı (Öğretmen, TV Dizisi 2008)

Kollama (TV Dizisi Terörist, 2008)

Derdest (Hüseyin Karadağ, TV Dizisi 2008)

Dedektif Biraderler (İlyas, TV Dizisi 2008)

Canım Ailem (TV Dizisi Tefeci Cemal, 2008)

Menekşe ile Halil (Kadın Satıcısı, TV Dizisi 2007)

Kavak Yelleri (TV Dizisi Fuat, 2007)

Hakkını Helal Et (Necati, TV Dizisi 2007)

Doktorlar (TV Dizisi 2008)

Cemile (TV Dizisi 2006)

Arka Sokaklar (TV Dizisi İnşaat İşcisi, 2006)

Ah Polis Olsam (TV Dizisi 2006)

Saklambaç (Güvenlik, TV Dizisi 2005)

Hırsız Polis (TV Dizisi 2005-2006)

Güz Yangını (TV Dizisi 2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi 2004)

Yabancı Damat (Emine'nin Babası, TV Dizisi 2004)

Bedel (İdris, TV Filmi 2004)

Balans ve Manevra (Sinema Filmi 2004)

Aliye (Ramazan, TV Dizisi 2004)

Kurtlar Vadisi (TV Dizisi Başkomiser, 2003-2004)

Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi 2003)

Aşk Meydan Savaşı (TV Dizisi 2002)

Aşkına Eşkıya (Cemal, TV Dizisi 2001)

Deli Yürek (Tutuklu, TV Dizisi 1999)

Yasemince (TV Dizisi 1997)