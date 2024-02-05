Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir?

Popüler dizi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen son fragmanı nihayet yayınlandı. Dizi severler, yeni bölümde neler olacağı konusunda ipuçları arıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını izleyicisi son bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen son bölüm fragmanı hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde.

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını izlemek için hangi platformları kullanabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun. Yalı Çapkını 57. Bölüm fragmanı yayınlandı.

İzlemek için linke tıklayabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Orhan'ın son anda yakalanması baba ve oğul için büyük bir yıkım yaratırken, çok üzgün ve öfkeli olan Ferit, bunu yaptığı için Seyran'a isyan eder. Yaşananları öğrenen Halis Ağa ise hiç olmadığı kadar sert konuşarak Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Serter'in gelişiyle paniğe kapılan Pelin, annesinin ısrarlı sorularını geçiştirse de köşeye sıkışmış hisseder. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit, tek yolun Kazım'ı şikayetini geri çekmeye ikna etmekten geçtiğini fark eder. Olayların geldiği noktadan mutsuz olan ve Ferit'in içinde olduğu duruma üzülen Seyran, şikayetini geri çekmesi karşılığında Kazım'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, Pelin'in üzerine giderken, Ferit ve Seyran her şeyi değiştirilebilecek bu gelişmeyi öğrenmenin şokunu yaşarlar.

YALI ÇAPKINI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay,