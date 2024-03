Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Yalı Çapkını son bölümde ne oldu?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran'ın Akın ile bir ilişkinin arifesinde olduğunu öğrenen Ferit, bu gelişmeye inanmak istemez. Babasının baskılarına maruz kalan Seyran, içinde olduğu sıkıntılı süreci aşmak için çabalamaya devam eder. Hapishanede zor günler geçiren Orhan, Halis Ağa'dan beklediği desteği göremediği için yalnız bırakılmış hisseder. Babasına yardım etmek isteyen Ferit çareler aramayı sürdürür. Ökkeş tarafından tehdit edilen Seyran, Orhan'ın hayatını kurtarmanın tek bir yolu olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelir ve Ferit'i kendinden uzaklaştırabilmek için Suna'dan yardım ister. Seyran ile yeni bir sayfa açmak isteyen Ferit, tüm hayallerini yıkacak bir an yaşar.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay

YALI ÇAPKINI FRAGMAN İZLE!