YALI ÇAPKINI 60. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Seyran yeni aşkı ile Ferit'i unutacak mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit'in kurduğu tuzağa düşen Seyran yaşananlara üzülüp öfkelense de kendi hayatı için aldığı kararların arkasında durması gerektiğini daha iyi fark eder. Halis Ağa ise soyadlarını temize çıkarmak için büyük bir adım atan Ferit ile gurur duyar. Dedesinin desteğini yeniden kazanan Ferit kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başlarken, hayal ettiklerine ulaşmak için sıra dışı bir hamle hazırlığına girişir. Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler. Kendi hayatı için çabalayan Seyran, gündem olan açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da, hiç beklemediği kişilerden gördüğü destekle mutlu olur. Seyran'a yapılan haksızlıkların acısını ve bildiği gerçeklerin yükünü taşımakta zorlanan Şefika ise, Gülgün ve Seyran ile, Halis Ağa'ya dair şok etkisi yaratacak çok önemli gerçekleri paylaşır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.