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Yabancıların Türkiye'de en çok konut aldığı iller belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 olduğunu açıkladı. Yabancılara en çok konut Antalya'da en az konut ise Muğla'da satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan listede yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.

SATIŞLAR YÜZDE 37.2 DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışlarının Ocak ve Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 olduğu kaydedildi.

Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle sıralandı:

Antalya

Satış adedi: 6 bin 740

İstanbul

Satış adedi: 6 bin 703

Mersin

Satış adedi: 1.692

Ankara

Satış adedi: 497

Yalova

Satış adedi: 468

Bursa

Satış adedi: 461

Kocaeli

Satış adedi: 344

Aydın

Satış adedi: 318

İzmir

Satış adedi: 308

Muğla

Satış adedi: 299

Yabancıların Türkiye'de en çok konut aldığı iller belli oldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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