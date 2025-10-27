Haberler

Yabancı hakem mi geliyor? Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? TFF açıkladı!

Güncelleme:
Süper Lig'de hakem tartışmaları yeniden alevlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 152 hakemin bahis oynadığı iddiasını açıklamasının ardından, futbol camiasında "Süper Lig'de yabancı hakem mi gelecek?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Peki, yabancı hakem gelecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları haberimizde!

Son günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar, Süper Lig'de hakem yönetimi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Başkan Hacıosmanoğlu'nun, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığı iddiasını açıklamasının ardından, futbol kamuoyunda "Süper Lig'de yabancı hakem mi gelecek?" sorusu yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Peki, Yabancı hakem mi geliyor? Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? TFF açıklamaları haberimizde...

YABANCI HAKEM Mİ GELİYOR?

Süper Lig'de yabancı hakem tartışması, Başkan Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalı açıklamasının ardından sosyal medyada ve spor kulislerinde hızla yayıldı. Futbolseverler, yaşanan güven kaybının ardından, uluslararası deneyime sahip hakemlerin Süper Lig'de görev yapmasının adalet ve şeffaflığı artırabileceğini düşündü.

Ancak, bu tartışmaların hemen ardından TFF'den net bir açıklama geldi. Yönetim, yabancı hakemlerin Türkiye liglerinde maç yönetmesinin şu an için gündemde olmadığını duyurdu. TFF yetkilileri, bu konunun medyada yer alan spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirtti.

SÜPER LİG'E YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

Süper Lig'e yabancı hakem geleceği sorusu, hem futbol camiasında hem de taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Bazı spor yorumcuları, yabancı hakemlerin adil karar verme kapasitesine sahip olduğunu savunurken, TFF'nin resmi açıklaması sürecin tamamen Türk hakemleri üzerinden yürütüleceğini ortaya koydu.

TFF, Türk hakemliğinin kalitesini artırmak ve genç hakemleri sahaya kazandırmak amacıyla ciddi reform planları üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda yabancı hakem ihtimali, şimdilik sadece spekülasyon olarak değerlendiriliyor. Yönetimin açıklamasında, "Daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız" ifadeleri öne çıkıyor.

TFF YABANCI HAKEM ATAYABİLİR Mİ?

Hukuki ve teknik açıdan TFF'nin yabancı hakem atayabilmesi mümkündür. FIFA ve UEFA protokollerine göre ulusal federasyonlar, belirli kurallar çerçevesinde yabancı hakem görevlendirebilir. Ancak TFF, bu seçeneği değerlendirmeyeceğini açıkça belirtti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları doğrultusunda, mevcut öncelik Türk hakemlerinin disiplin ve profesyonellik düzeyini artırmak. Özellikle bahis skandalı sonrası hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesi ve disiplin süreçlerinin uygulanması, TFF'nin öncelikli gündem maddeleri arasında. Bu nedenle, yabancı hakem atanması kısa vadede olası görünmüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
