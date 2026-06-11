WORLDEF Istanbul 2026'da e-ticaret, lojistik ve yapay zeka gündemi

WORLDEF Istanbul 2026, e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenleniyor. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yapıyor.

Haberler.com olarak etkinlik alanında farklı sektörlerden isimlerle özel röportajlar gerçekleştirdik. WORLDEF İstanbul CEO'su Ömer Nart, organizasyonun 10. yılında ulaştığı katılımcı sayısını ve etkinliğin sektörler arası iş birliği açısından önemini değerlendirirken, Dtec'ten Erbakan Malkoç fuarın e-ticaret ekosistemi için taşıdığı değere dikkat çekti. Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz e-ihracat ve yapay zeka odaklı çalışmalarını anlattı. Asset Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tekin yeni ürünleri Avex'e gösterilen ilgiyi paylaşırken, ToptanTR CEO'su Sezgin Şener ise Türkiye'de e-ticaretin genel ticaret içindeki payına ve esnafların dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"WORLDEF OLARAK 10. YILIMIZI KUTLUYORUZ"

WORLDEF İstanbul CEO'su Ömer Nart, organizasyonun bu yıl 10. yılını kutladığını belirterek etkinliğin ulaştığı ölçeğe dikkat çekti. Nart, WORLDEF Istanbul 2026 kapsamında yaklaşık 22 bin kişinin misafir edildiğini, 187 standın yer aldığını ve 250'ye yakın konuşmacının etkinlikte katılımcılarla buluştuğunu ifade etti. Organizasyonun yalnızca Türkiye'den değil, farklı ülkelerden de yoğun ilgi gördüğünü aktaran Nart, 82 ülkeden ziyaretçi ve stand katılımcısının etkinlikte yer aldığını söyledi.

Ömer Nart, WORLDEF'in e-ticaret, perakende ve servis sağlayıcıları bir araya getiren önemli bir platform haline geldiğini vurguladı. Nart'a göre etkinlik, sektör paydaşlarının birbirleriyle daha rahat iletişim kurabildiği, yeni iş birlikleri geliştirebildiği ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirebildiği bir zemin sunuyor. Bu yönüyle WORLDEF Istanbul 2026, yalnızca bir fuar olmanın ötesine geçerek dijital ticaret ekosisteminin farklı aktörlerini ortak hedefler etrafında buluşturan stratejik bir organizasyon niteliği taşıyor.

"E-TİCARETİN ASLINDA KALBİNİN ATTIĞI BİR FUAR DİYEBİLİRİZ"

Dtec'ten Erbakan Malkoç, WORLDEF'in Türkiye için çok değerli bir fuar olduğunu belirterek organizasyona dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda firmanın katıldığını söyledi. Malkoç, etkinliği "e-ticaretin aslında kalbinin attığı bir fuar" sözleriyle tanımladı. Bu değerlendirme, WORLDEF Istanbul 2026'nın yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de e-ticaret ekosistemi açısından güçlü bir buluşma noktası haline geldiğini ortaya koydu.

Erbakan Malkoç, Dtec'in bütün sektörlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışabilen bir teknoloji şirketi olduğunu ifade etti. E-ticaret, perakende ve dijital dönüşüm alanlarında teknoloji sağlayıcılarının rolünün her geçen gün daha da önem kazandığına dikkat çeken Malkoç'un değerlendirmeleri, firmaların rekabet gücünü artırmak için teknoloji altyapılarına daha fazla odaklandığını gösteriyor. WORLDEF gibi organizasyonlar ise teknoloji şirketlerinin markalar, girişimciler, pazaryerleri ve yatırımcılarla doğrudan temas kurması açısından önemli fırsatlar sunuyor.

"E-İHRACAT BİZİM ÜLKEMİZİN ANA STRATEJİLERİNDEN BİR TANESİ"

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, şirket olarak e-ihracat tarafına daha çok odaklandıklarını söyledi. Türkiye'de e-ticaret alanında büyük oyunculardan biri olduklarını belirten Gürbüz, e-ihracatın aynı zamanda Türkiye'nin ana stratejilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Gürbüz'ün değerlendirmelerine göre dijital ticaretin büyümesiyle birlikte lojistik süreçler, firmaların küresel pazarlara açılmasında kritik bir rol üstleniyor.

Gürkan Gürbüz, e-ihracat süreçlerinde müşteri hizmetleri, yazılım altyapıları ve yapay zekanın önemine de değindi. Tamamen Türk müşteri temsilcileriyle hizmet verdiklerini belirten Gürbüz, sipariş ve yazılım süreçlerinin bu işin olmazsa olmazı olduğunu ifade etti. Şirket olarak çok ciddi yazılımlara ve yapay zekaya yer verdiklerini söyleyen Gürbüz, lojistik sektöründe teknolojinin artık operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti ve uluslararası ticaret kapasitesi açısından belirleyici hale geldiğini vurguladı.

"YENİ ÜRÜNÜMÜZ AVEX ÇOK CİDDİ İLGİ GÖRÜYOR"

Asset Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Onur Tekin, WORLDEF Istanbul 2026'da yeni ürünleri Avex'in ciddi ilgi gördüğünü söyledi. Tekin, fuar alanındaki ilgiyi değerlendirirken, Asset Lojistik'in yaklaşık 6 yıldır WORLDEF tarafında üye olarak yer aldığını belirtti. Bu uzun soluklu katılım, şirketin e-ticaret ve lojistik ekosistemiyle olan bağını güçlendirdiğini gösteriyor.

Onur Tekin'in açıklamaları, lojistik sektöründe yeni ürün ve hizmetlerin fuar ortamlarında doğrudan hedef kitleyle buluşmasının önemini ortaya koydu. WORLDEF Istanbul 2026 gibi geniş katılımlı organizasyonlar, firmaların yeni çözümlerini sektör profesyonellerine tanıtması, geri bildirim alması ve potansiyel iş birlikleri geliştirmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Avex'e gösterilen ilgi de lojistik çözümlerinde yenilikçi ürünlere yönelik talebin arttığını gösteren başlıklardan biri oldu.

"HER 5 TİCARETTEN BİRİSİNİN İNTERNETTEN DÖNDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

ToptanTR CEO'su Sezgin Şener, Türkiye'de e-ticaretin geldiği noktaya ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Şener, 2025 verilerine göre Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 19,3 seviyesinde olduğunu belirterek, bunun her 5 ticaretten birinin internet üzerinden gerçekleştiğini gösterdiğini söyledi. Bu oranın oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Şener, dijital ticaretin artık ticaretin ana kanallarından biri haline geldiğine işaret etti.

Sezgin Şener, tablonun diğer tarafına bakıldığında ise 5 ticaretten 4'ünün hâlâ geleneksel kanaldan döndüğünü belirtti. ToptanTR olarak Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesindeki esnafların online kanallar üzerinden üreticilerden doğrudan ürün tedarik edebilmelerine olanak sağlayan bir portala sahip olduklarını söyledi. Şener'in açıklamaları, e-ticaretin büyüme potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu ve özellikle yerel esnafın dijital pazarlara entegrasyonunun önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını ortaya koydu.