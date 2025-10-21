Haberler

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: 2025 VGM burs başvurusu nerden, nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Güncelleme:
Üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız burslar arasında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu için başvurular başladı. Maddi destek almak isteyen binlerce öğrenci, başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Peki, 2025 VGM burs başvurusu nerden, nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için 2025 başvuru süreci başladı. Eğitim hayatını sürdüren binlerce üniversiteli, "VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte başvuru ekranı, burs miktarı ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi olan www.vgm.gov.tr üzerinden yapılır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında siteye giriş yaparak online başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci tamamen dijital olarak yürütüldüğü için elden ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvurusu yapacak öğrenciler, VGM'nin resmi web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru sürecinde öğrencilerin eğitim bilgileri, kimlik bilgileri ve maddi durumlarına ilişkin bazı belgeleri sisteme yüklemeleri istenir.

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir ve doğruluk kontrollerinden geçirilerek sonuçlandırılır.

VGM BURS BAŞVURUSU NEDİR?

VGM burs başvurusu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından maddi durumu yetersiz olan öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla verilen karşılıksız burs sistemidir.

Bu burslar; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine yöneliktir ve her yıl belirli tarihler arasında başvuruya açılır. Burs, öğrencinin başarısını sürdürmesi koşuluyla bir eğitim yılı boyunca 8 ay süreyle ödenir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs miktarları aşağıdaki gibidir:

  • Ortaöğrenim (ortaokul/lise) bursu: Aylık 1.250 TL
  • Yükseköğrenim bursu (üniversite öğrencileri): Aylık 3.000 TL
  • Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi bursu: Aylık 3.000 TL

Burs ödemeleri, Ekim-Mayıs ayları arasında toplam 8 ay süreyle yapılmaktadır. Öğrencinin eğitimine ara vermemesi ve başarı şartlarını yerine getirmesi halinde burs kesintisiz devam eder.

VGM BURS BAŞVURUSU BAŞVURU ŞARTLARI

VGM burs başvurusu yapabilmek için öğrencilerin bazı koşulları sağlaması gerekir. Bunlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (yabancı uyruklu burslar ayrı kapsamda değerlendirilir),
  • Herhangi bir işte çalışmıyor olmak veya asgari ücret düzeyinde gelir elde etmemek,
  • Devlet kurumlarından karşılıksız burs almamak (KYK bursu dahil),
  • Belirli bir başarı düzeyine sahip olmak (önceki yıl notları dikkate alınabilir),
  • Ek süreyle eğitimine devam etmiyor olmak,
  • Lisans öğrencisi olmak (yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramaz).

VGM BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs yönetmeliğine göre, aşağıdaki gruplar VGM bursundan faydalanamaz:

  • Sürekli bir işte çalışarak asgari ücret veya üzerinde gelir elde eden öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler (yabancı uyruklu bursu hariç),
  • Polis Akademisi veya askeri okul öğrencileri,
  • Ek süreyle eğitim gören öğrenciler (normal öğrenim süresini aşmış olanlar),
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencileri,
  • Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK bursu dahil),
  • Muhtaç aylığı alan öğrenciler,
  • Önceki yıl burs alıp başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.
  • Bu gruplar dışındaki öğrenciler, kriterleri sağlıyorsa burs başvurusu yapabilir.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, genellikle KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra duyurulmaktadır. Çünkü KYK'dan burs alan öğrencilere aynı anda VGM bursu verilmediğinden, KYK sonuçları beklenir.

VGM sonuçları açıklanır açıklanmaz, kurumun resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden ilan edilir. Ayrıca ortaöğretim burs başvurularının sonuçları da başvuruların tamamlanmasının ardından aynı şekilde internet sitesinde yayınlanır.

