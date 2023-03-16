AFAD ve Kandilli verilerine göre Van deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

VAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Van 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

VAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL