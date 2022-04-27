Uşak Valisi istifa mı etti? Uşak Valisi kim? Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı mı?

Son dakika! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi Hüseyin Kocabıyık, dün akşam Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası için "Menderes'i ipe çekenlerin benzerleri vicdansız hükümler kuruyor" şeklinde bir tweet attı. Paylaşım sonrası İçişleri Bakanlığı Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti.

UŞAK VALISI FUNDA KOCABIYIK GÖREVDEN ALINDI MI?

Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımların ardından bu sabah İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

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